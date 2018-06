11 de abril de 1909

O sr. dr. Secretário da agricultura deferiu o requerimento do engenheiro Francisco Homem de Mello, pedindo concessão para uma estrada de ferro de Bebedouro a Monte Azul. O aeronauta brasileiro Santos Dumont acaba de realisar a primeira experiência com o seu novo aeroplano ''Demoiselle''. Le Matin diz que foi brilhante o êxito do nosso compatriota nessa experiência. (Cettigne) Está terminado a ''boycottage'' das mercadorias austríacas que foram mandadas retirar da fronteira as tropas montenegrinas.