11 de agosto de 1907 Os festejos que o Centro acadêmico Onze de Agosto projectava para hontem foram transferidos para o dia 28 de setembro proximo, data fixada para a visita. (Rio) No cartório do tabelião Cruz foi lavrada a escriptura do contrato para o sr. barão do Rio Branco a S. Paulo. Foi iniciada a construcção do pedestal ao monumento do marechal Floriano Peixoto. (Belém) O serviço de bondes electricos será inaugurado no dia 13 do corrente. (Stockolmo) Os refinadores de assucar acabam de constituir um ''''trust'''', com o capital de cento e trinta e cinco coroas.