11 de agosto de 1909

(Rio) O sr. Nilo Peçanha, alheiando-se completamente da agitação política, começou a compor o seu governo com toda a isenção, convidando o sr. Antonio Prado para a pasta da Agricultura. (Buenos Aires) Os jornaes noticiam o successo obtido pela pianista brasileira Magdalena Tagliaferro no concerto realisado no Prince George''s Hall. (Pariz) As communas de Boulogne, França, e Folkestone, Inglaterra, fronteiras no canal da Mancha, constituíram um premio de 20 mil francos para o aviador que fizer a travessia da Mancha, partindo de uma das 2 cidades e descendo na outra.