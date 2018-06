11 de dezembro de 1907

(Rio) O dr. Paulo Frontin pensa na construcção de uma grande estrada de ferro no Sul da Republica, ligando o Paraguay a Bolívia e Matto Grosso à Capital Federal. A Allemanha e a Bélgica resolveram dividir entre si a cidadella da fronteira noroeste dos dois paizes. (Rio) Seguiram pelo nocturno para o núcleo da Vargem Grande, Minas Geraes, 148 colonos, mandados pela repartição do povoamento do solo. (Serra Negra) Continúa a vigorar o péssimo horário do ramal férreo desta cidade. A directoria da Mogyana insiste em não querer mudar esse horário.