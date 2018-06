11 de julho de 1909 (Teheran) Um numeroso exercito revolucionário acampou a cinco milhas desta capital possuindo muitos canhões. As forças imperiaes preparam-se para repellir o ataque, que se juga imminente. Trabalha-se dia e noite no levantamento de trincheiras. (Radium Cinema) O bello theatrinho da rua de São Bento, que é indiscutivelmente o ponto predilecto das exmas. famílias da capital, esteve hontem repleto em todas as sessões. Ás 2 horas da tarde haverá diversos ''films d''art''. Das 6 horas e meia em diante, attrahentes sessões, devendo ser exhibidos sensacionaes ''films d''art''.