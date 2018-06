11 de junho de 1909

(Santos) Chegaram hontem em Santos 294 immigrantes, destinados á lavoura do Estado, sendo 260 pelo vapor Les Alpes e 34 pelo Orita. Acaba de ser fundida a estatua eqüestre do rei Victor Manuel II, que será collocada em cima do grandioso monumento nacional que o povo italiano reconhecido está levantando em Roma ao ''Pae da Patria''. (Londres) Um telegramma de Constantinopla afirma que um exercito turco está sendo concentrado na Thessalia afim de invadir a Grecia, caso esta torne effectiva a annexação de Creta.