11 de maio de 1909

A Light and Power assignou hontem na Prefeitura o contrato pelo qual se obriga a reduzir o preço de suas diversas industrias, inclusive o de passagem de bondes, que passará a ser de 200 réis para todas as linhas. (Santos) Chegaram hoje no vapor ''Francesca'' 307 immigrantes, destinados à lavoura do Estado. (Bello Horizonte) O Sericultor levantou a sympathica Idea de restituir a cidade de Barbacena o seu primitivo e bello nome de Campolede, em lugar do actual, que relembra o nome odioso do visconde de Barbacena.