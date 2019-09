11 de setembro, dados de educação e visita de Ernesto Araújo aos EUA são temas de lives do 'Estadão'

SÃO PAULO - Cultura, educação e internacional serão temas do espaço O Leitor Entrevista desta terça-feira, 10, na página do Estadão no Facebook. O crítico literário André De Leones inaugura o primeiro bate-papo do dia, às 11 horas, para falar sobre a influência dos atentados do 11 de setembro na literatura e no cinema.

Leones vai discutir a presença da tragédia em obras de escritores, como Don DeLillo e Art Spiegelman, além de trailers e filmes que se inspiraram nos ataques.

A repercussão do relatório da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre educação será discutida mais tarde, a partir das 15 horas. A repórter especial de educação do Estadão, Renata Cafardo, conversa com a gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Beatriz Abuchaim, sobre o assunto.

O aumento de matrículas em creche e pré-escola e o pouco gasto por aluno estão entre os principais dados sobre o Brasil que serão discutidos na live.

A correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, fala às 17 horas sobre a visita oficial do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, à capital americana.

Estarão em pauta as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, além do estágio dos acordos entre os dois países desde que Jair Bolsonaro chegou à Presidência.

Para participar, envie suas perguntas na caixa de comentários do Facebook ou por WhatsApp para o número (11) 9-9147-5968. Todas as lives serão transmitida pela página do Estadão no Facebook.