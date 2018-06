11 feridos em queda de piso em baile funk seguem internados

Onze vítimas da queda parcial do piso do Ginásio de Esportes Protásio Alves, em Porto Alegre, permaneciam internadas na tarde desta segunda-feira, 22. O quadro de duas delas é considerado grave. Essas pacientes são mantidas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto-Socorro, o HPS.

Ao todo, a unidade atendeu 74 feridos no acidente, ocorrido na madrugada de domingo. Sessenta e oito já receberam alta. Pelo menos outros 20 participantes do baile funk foram levados para o Hospital Cristo Redentor. Cinco continuavam internados nesta segunda, 22, todos em estado estável.

Após o desabamento, outros participantes do baile - o público era formado principalmente por jovens e adolescentes - saíram correndo do prédio e tentaram interromper o trânsito da Avenida Protásio Alves para pedir ajuda. Motoristas e amigos encaminharam alguns feridos leves para hospitais. As equipes e ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreram os demais na calçada para depois levá-los aos hospitais.

A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio (Smic) informou que o edifício não tem alvará para atividades como festas, mas afirmou nunca ter recebido queixas formais sobre a promoção de bailes no local. Além de lojas e da agência dos Correios, no térreo, e do salão de festas do segundo andar, há no terceiro andar um ginásio de esportes.

Representando o promotor do baile, Cristiano dos Santos, a advogada Marilene Vencato disse que a documentação está com o contador de seu cliente, "em dia ou encaminhada". A Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov) interditou o prédio e notificou o proprietário. Ele deverá apresentar o laudo de estabilidade estrutural com anotação de responsabilidade técnica, para saber se o local poderia receber um grande número de pessoas.

A Defesa Civil de Porto Alegre recebeu informações de que havia pelo menos mil pessoas no salão, enquanto os organizadores afirmam que havia 400. O Instituto Geral de Perícias vai levantar os dados que instruirão a investigação policial a partir desta segunda.

(Com Elder Ogliari, de O Estado de S.Paulo)