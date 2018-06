11 presos escapam em SP Na segunda fuga de presos registrada neste ano do Dacar-10, conhecido por Cadeião da Praia Grande, no litoral sul do Estado de São Paulo, mais onze presos conseguiram fugir às 3 horas da madrugada deste domingo. Para descer de suas celas, eles utilizaram duas "teresas" (cordas feitas de lençóis amarrados), deixando o presídio por um túnel. Agentes penitenciários perceberam a movimentação e chegaram a trocar tiros com os fugitivos. Por causa da fuga, um batalhão de choque da PM chegou por volta das 10 horas, quando foi iniciada a contagem dos presos e a revista. As visitas foram suspensas. Em janeiro, 16 homens fugiram, utilizando-se também de um túnel. Na noite da última sexta-feira, o detento Rogério Sena, de 28 anos, foi encontrado morto em sua cela. Foi o décimo homicídio registrado neste ano no Cadeião de Praia Grande.