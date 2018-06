115 morreram em acidentes nas estradas durante o feriado Levantamento da Polícia Rodoviária Federal, divulgado hoje, mostra que da zero hora de sábado até a meia noite de terça-feira, ocorreram 1.536 acidentes nas rodovias federais de todo país, com 1.137 feridos e 115 mortos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de mortos foi 9,52% maior, enquanto o número de feridos cresceu 14,73%. Como o número de acidentes foi praticamente igual ao de 2003 - subiu apenas 0,72% -, a conclusão da PRF é que a imprudência do motorista brasileiro está cada vez maior. As seis primeiras colocações entre os Estados com maior número de acidentes são: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Conforme o levantamento, Minas se manteve na liderança do ranking da violência nas estradas pela extensão da malha rodoviária que corta o Estado. O Rio de Janeiro saltou do quinto lugar para o segundo, em 2004, enquanto Santa Catarina permaneceu na terceira colocação e o Rio Grande do Sul caiu duas posições. São Paulo também desceu um degrau, passando a ocupar o sexto lugar.