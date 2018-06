12 de abril de 1909

Annunciam de Pariz a partida, para Cayenna, na Guyana Franceza, do Sr. Roberto Mesquita, recentemente nomeado cônsul do Brasil alli. (Roma) O commissariado geral da emigração dirigiu uma circular ás autoridades marítimas, municipaes e provinciaes do reino, pedindo-lhes desaconselharem os trabalhadores de emigrarem em grande numero para os EUA, onde continúa a crise do trabalho. (Annuncio)Rodas de Aço. Para vagões encontram-se na casa Craig & Martins, Alameda dos Andradas, 5.