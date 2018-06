12 de agosto de 1909

Chegaram 35 immigrantes, sendo 23 por conta do Estado e 12 espontaneos. São esperados mais 340, sendo 220 por conta do Estado e 120 espontaneos. (Porto Alegre) No Club Julio Castilhos realisa-se um baile para commemorar a data da fundação dos cursos jurídicos. (Londres) Chegam noticias da India, dizendo que os chefes islamitas de Mohmand estão pregando a guerra santa contra a dominação ingleza. (Montevidéo) No dia 1 de setembro será inaugurada a estrada de ferro pondo em communicação directa Montevidéo com o Rio de Janeiro.