12 de dezembro de 1908

(Rio) O dr. Moreira Guimarães seguiu hontem pela manhan pelo trem nocturno para representar o Sr. Tavares de Lyra, ministro do interior, na inauguração do edifício da Escola do Commercio Alvares Penteado. (São Paulo) Realisou-se de ante-hontem para hontem, numa das dependências da Fundição do Braz, do Sr. Francisco Amaro, á rua Corrêa Andrade, a experiência de um novo apparelho para seccar café, cereaes, frutas, massas, assucar, etc., invento do Sr. Francisco Leite Moreira, de Amparo.