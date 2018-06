12 de fevereiro de 1908

(Roma) O conselho municipal de Genova resolveu chamar a si o serviço de illuminação a gaz daquella cidade. (Shangai) A imprensa mostra-se alarmada com o avanço continuo dos japonezes na Mandchuria. (Roma) Por iniciativa do deputado Javazzi foi organisada a liga nacional para a defesa da industria da sericicultura, promover o seu incremento e zelar pelos interesses da classe. (Buenos Aires) Chegou a bordo do vapor Califórnia, a commissão italiana que se propõe transportar para o território das Missões 3.000 familias de immigrantes.