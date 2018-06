12 de julho de 1909 (Socorro) Prosseguem com actividade, devido á energia dos distinctos e illustrados engenheiros srs. Drs. André Verissimo Rebouças e Guilherme Ernesto Winter, os serviços de installação de luz electrica nesta cidade. (Porto Alegre) A mocidade federalisa realisa amanhan um meeting contra a candidatura Hermes. (Madrid) O conselho de Estado resolveu felicitar as tropas do general Real pela bravura com que portaram no combate contra os mouros e enviar um reforço sufficiente para garantir a vida dos hespanhoes que alli trabalham.