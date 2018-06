13 de dezembro de 1907

(Porto Alegre) Effectuou-se com toda a solennidade a inauguração das obras da Barra, comparecendo 1200 convidados. (Nápoles) Todos os vapores chegados dos Estados Unidos vêm abarrotados de emigrantes italianos que abandonam a Republica, devido á escassez dos meios de subsistência e á falta de trabalho. (Minas) Será assignado por estes dias o contrato com a Leopoldina Railway, já estando alli o representante da companhia. Por esse contrato serão construidas novas linhas, de Ponte Nova a Manhuassú e de Carangola aos limites do Espírito Santo.