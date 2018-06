13 de dezembro de 1908 (Santos) Desembarcaram hontem neste porto 163 immigrantes vindos pelo vapor frances ''Los Alpes'', entrado de Marselha, destinados á lavoura do Estado. (Rio) Na directoria de obras publicas do Ministerio da Viação foi designada a assignatura do contrato entre a Companhia Paulista, representada pelo dr. Adolpho Pinto, e o governo para a construcção do ramal de Jahu a Baurú, para ligar-se ás linhas federaes que estão sendo construídas e que demandam Matto Grosso e a fronteira da Bolivia.