13 de julho de 1909

(Rio) Realisa-se hoje a inauguração dos expressos de pequeno percurso. O trem partiu ás 10 e meia da estação Central, conduzindo os administradores da Estrada. (Rio) Com uma concorrência distinctissima de senhoras, congressistas e jornalistas, e outras classes sociaes, realisou-se no Theatro Municipal a experiência official dos machinismos da illuminação, correndo tudo satisfactoriamente. (Bello Horizonte) O sr. Affonso Penna Junior assumiu uma attitude de franco combate contra a candidatura do marechal Hermes da Fonseca á presidência da republica.