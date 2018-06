13 de junho de 1909 O sr. dr. Antonio Prado, prefeito municipal, passou hontem o exercício do cargo ao sr. conde Asdrubal do Nascimento, por ter de se ausentar por alguns dias da capital. (Santos) Os srs. Arthur Castro & Comp., inauguraram o seu estabelecimento denominado Bar Chic, que se acha dotado de finas bebidas. (Montevidéo) Chegou a notável pianista brasileira Magdalena Tagliaferro. Durante a sua viagem do Rio de Janeiro a esta capital, a pianista executou diversos trechos de musica, despertando calorosos applausos.