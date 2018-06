13 de novembro de 1908

(Londres) O Daily Telegraph publica um telegramma de Constantinopla dizendo que o embaixador inglez aconselhou os delegados búlgaros a se mostrarem conciliadores e generosos para com a Turquia. (Pariz) O Sr. Cruppi, ministro do commercio, falando na camara dos deputados, accentuou o admirável ressurgimento econômico da França, depois da crise monetária que assoberbou os Estados Unidos. (Rio) Esteve brilhante a recepção hontem realisada no pavilhão de S. Paulo, na Exposição Nacional, á qual compareceu a mais alta sociedade fluminense.