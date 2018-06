13 de outubro de 1907 (Apiahy) Acaba de ser creada uma agencia do correio no porto de Apiahy. (Pouso Alegre) Foi creada uma agencia postal em Pouso Alegre. (Rio) Foram notificados 2 casos de peste bubônica em Nictheroy. (Rio) Inaugurou-se o trecho elevado da Central entre as estações de S. Diogo e S. Chirstovam e a nova estação Dr. Lauro Muller, antiga Praia Formosa, situada entre as ruas Figueira de Mello e S. Christovam. Continuam a ter enorme procura as camisas, punhos e collarinhos inglezes, da casa Au Bom Diable