13 de setembro de 1907

(Vienna) Foi resolvido conceder a Bósnia e Herzegovinia dietas independentes estabelecendo assim para esses Estados um regimento de mútua autonomia. (Roma) No dia 30 do corrente será inaugurado em San Maximo um busto em homenagem a Carducci. (Uberaba) A empresa Força e Luz, de Uberaba, assignou hontem contracto com a firma Guinle & Comp. O contracto é para conceder um considerável augmento das suas installações hidro-electricas naquella cidade. (Londres) Continúa a grassar epidemicamente a febre amarella.