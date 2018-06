13 de setembro de 1909

Telegrapham de Veneza que, como fora annunciado, o arrojado aeronauta Celestino Usuelli, acompanhado pelos diletantes Piccoli e Borsalino, partiu hontem dalli com o seu balão ''Julio Verne'', com o qual pretende atravessar o Adriatico, descendo na Austria. Uma multidão saudou os excursionistas com palmas e gritos de viva, até que o balão desappareceu das vistas dos assistentes. Um torpedeiro acompanha os atevidos navegadores aéreos.