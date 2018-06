13% dos voos atrasaram no domingo, informa Infraero

A Infraero contabilizou que 13% dos voos no domingo, 15, sofreram atrasos superiores a 30 minutos. Um total de 234 partidas entre 1.805 voos saíram com atraso. Os maiores problemas se concentraram em aeroportos de Norte e Nordeste. Em Manaus, 30 dos 35 voos tiveram atraso (85,7%); em Maceió, 13 das 18 partidas saíram depois da hora prevista (72,2%). Por empresas, a liderança negativa foi por conta da OceanAir com 14,3% dos voos atrasados e 15,6% cancelados, seguida pela TAM com 14,1% de atraso e 2,3% de cancelamentos.