14 de abril de 1909

(Santos) Passaram por este porto 336 immigrantes austríacos, com destino a Paranaguá. (Campinas) Com destino as zonas da Paulista e da Mogyana, passaram por esta cidade 210 immigrantes hespanhoes, destinados a trabalhos agrícolas. (Lima) Continua a causar grande numero de victimas a peste bubônica. (Londres) Noticia do Times diz que a Inglaterra notificou á Austria-Hungria de que está prompta a permittir a revogação do artigo 25 do tratado de Berlim, relativo á Bosnia e Herzegovina.