14 de agosto de 1907 (quarta-feira)

(Rio) O sr. presidente da Republica foi convidado a assistir, em Bello Horizonte, á inauguração do Instituto Histórico de Minas, fundado por um grupo de homens de letras daquella capital. (Parayba) Nota-se nesta cidade um movimento animador de capitães. Opera-se a exploração de novas industrias, sendo optima a perspectiva da safra do algodão e do tabaco, devido á continuação das chuvas. (Buenos Aires) O governo deve exigir da Inglaterra a restrituição das ilhas Malvinas, que outrora pertenceram á Argentina e hoje estão incorporadas áquelle reino.