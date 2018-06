14 de agosto de 1909

(Londres) O correspondente em Pariz do Daily Telegraph descreve todos os aeroplanos que vão tomar parte no concurso de Reims e, referindo-se ao ''Demoiselle'' de Santos Dumont, diz consideral-o o mais fino modelo de todos quantos vão tomar parte daquele concurso. Conforme já informamos em telegramma, o sr. presidente da Republica assignou ante-hontem o decreto reorganisando a administração financeira do Acre. (Vienna) Embarcaram em Trieste para a America do Sul, durante o primeiro semestre deste anno, 2.851 emigrantes.