14 de dezembro de 1908 Foram notificados novos casos de peste bubônica em S. Luis do Maranhão, existindo em tratamento no hospital de isolamento 21 doentes. (Cetigne) O governo resolveu impor a tarifa máxima para os productos importados de paizes que não tenham tratado de commercio com o Montenegro. Essa medida visa especialmente a Austria. (Pindamonhangaba) Inaugurou-se hontem, em Santo Antonio de Pinhal, município de S. Bento de Sapucahy, mais uma estação da ''Rêde Telephonica Pindamonhangababense''.