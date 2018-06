14 de fevereiro de 1909 (Petersburgo) Foi expedido mandado de prisão contra o conhecido escriptor revolucionário Maximo Gorki. Ao sr. Luis Venancio da Rosa foi creditada a quantia de 75:038$440 réis para attender as despesas com a commissão de prolongamentos da Sorocabana. (Rio) O engenheiro Gastão Songés, da Estrada de Ferro de São Paulo ao Rio Grande, informou ao sr. Miguel Calmon, ministro da viação, que se accentuam as condições favoráveis para o prosseguimento da linha de Itararé até á ligação com a rêde do Sul.