14 de julho de 1909

(Noruega) Foi assignado pelo ministro plenipotenciário do Brasil o tratado de arbitragem estabelecido entre os governos do Brasil e da Noruega. Será inaugurado amanhan o serviço de bondes para operários, os quaes trafegarão nas linhas Bresser (via Gazometro), Mooca (vias 25 de Março e Gazometro), Penha (partida da Ladeira General Carneiro), Ipiranga, S. Caetano e Matadouro. A Light aguarda a chegada de material para a construcção de mais carros, e então completa o serviço de bondes operários, extendendo esse beneficio a todas as suas linhas.