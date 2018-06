14 de março de 1908

(Pariz) Saint-Gênes, que esteve há pouco no Brasil, fará na Sociedade de Geographia, uma conferencia, com projecções luminosas. Na sua conferencia discorrerá sobre as bellezas naturaes do Rio, sobre a sua transformação, sobre a vida elegante, a imprensa e o commercio carioca. (Rio) O sr. ministro do interior mandou eliminar do horário do Gymnasio de S. Bento, dessa capital, o ensino religioso, por constituir sobrecarga aos alumnos em prejuízo á hygiene mental dos mesmos. Desembarcaram ante-hontem em Santos, 76 immigrantes destinados á lavoura do Estado.