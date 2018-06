14 de novembro de 1907

(Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, approvou o novo traçado do ramal da Estrada de Ferro Goyaz, que parte do km 157 dirigindo-se para Uberaba. (Maceió) Há grande clamor em toda a zona sertaneja, devido á secca. Fazendeiros perderam todo o gado que possuíam. A secca manifesta-se horrorosamente de uma forma ainda não vista. Populações inteiras, famílias enormes abandonaram as localidades assoladas, emigrando para outros pontos. Continuam a ser desoladoras as noticias dos terríveis effeitos da secca no interior da Parahyba.