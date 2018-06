14 de outubro de 1908

(Londres) A repartição de emigração do ministério do exterior aconselha os trabalhadores a que não emigrem para o Brasil. Resultados obtidos recentemente pela Missão de Propaganda, presidida pelo sr. dr. Paula Ramos: Por accordo assignado no mêz findo, o serviço de propaganda brasileira entregará á Federação das Cooperativas de Consumo da Itália todo o café vendido pelas cooperativas italiannas. (Bello Horizonte) Foi inaugurado o trafego da Estrada de Ferro de Goyaz, do districto mineiro de Porto Real, no kilometro 67.