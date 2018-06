14 de setembro de 1907

(Rio) A Sociedade Nacional de Agricultura recebeu um telegramma da Barra do Pirahy communicando que hontem passou por alli uma densa nuvem de gafanhotos. O Correio Paulistano reúne hoje os seus collegas de imprensa para inaugurar a sua nova installação no Palacete Bricola. A Estrada de Ferro Central do Brasil vae entrar em accordo com o sr. Manuel Galvão, que se propõe a introduzir a illuminação a álcool nas suas estações. (Salto de Itu) A câmara municipal vae mandar completar o numero de 70 lâmpadas electrica e de 33 vellas, necessárias para a illuminação desta villa.