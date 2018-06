14 de setembro de 1908 (Maranhão) A variola continua a grassar com intensidade em S. Luiz do Maranhão. (São Paulo) A Câmara Municipal representou à Câmara dos Deputados do Estado no sentido de ser votada uma subvenção á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro afim de ser levado a effeito o projectado ramal ás divisas de Minas, no município de Caconde. (Washington) O aeronauta Wright fez hontem novas experiências com o seu aeroplano, conseguindo permanecer no ar durante uma hora e quatorze minutos.