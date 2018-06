15 de dezembro de 1907 (Florianópolis) O governador do Estado, acompanhado da sua comitiva, embarcou para inaugurar a estrada de rodagem entre Itajahy e a ponte do rio Camboron. (Roma) Sob a presidência do sr. Bodio realisou-se hontem uma importante reunião do conselho de emigração. Compareceu o commissariado geral da emigração, que se declarou favorável á colonisação da Austrália. Foram definitivamente iniciados os trabalhos do primeiro trecho da estrada de ferro da Santa Catharina, devendo até ao fim de 1908 achar-se terminado o serviço até Hammonia.