15 de dezembro de 1908

(Buenos Aires) O sr. Figueirôa Alcorta conferenciou hontem com o sr. Rodrigues Larreta sobre a questão de limites entre o Perú e a Bolivia. (Sofia) Apesar do pedido dos ministros austríaco e allemão, o governo recusou-se a negociar directamente com a empresa da estrada de ferro oriental sem o consentimento da Turquia. (Jundiahy) Foram recebidas hontem, durante o dia, na estação da Companhia Paulista, nesta cidade, 21.573 saccas de café, sendo 18.108 despachadas para Santos e 3.465 para S. Paulo.