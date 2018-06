15 de julho de 1909

Movimento dos Immigrantes. Durante o anno de 1909 entraram no Estado 40.225 immigrantes, contra 31.681 no anno anterior. Sairam 30.750, contra 36.269, sendo as saídas do anno passado bem menores do que a dos outros annos, desde 1902. Dos 40.225 immigrantes chegados em 1908, 11.855 eram portuguezes, 9.891 hespanhoes e 9.704 italianos. Outras nacionalidades vieram em menor numero, sendo 883 russos e 817 allemães. (Rio) Até hoje as obras do theatro municipal custaram aos cofres do município dez mil oitocentos e cincoenta e seis contos de réis.