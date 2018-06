15 de março de 1909

Foram vendidas no Recife para o estrangeiro 50 mil saccas de assucar typo Demerara, ainda da safra presente, e 30 mil saccas de brutos do stock actual. (Santos) Estão bastante adeantados os trabalhos para a mudança de tracção a vapor e animada para tracção electrica dos bondes daqui para S. Vicente. (Minas Geraes) Foi criada pelo Breve Pontificio de 4 de agosto de 1902, devido aos esforços do monsenhor José Paulino de Andrade, (fallecido em set. 1907), auxiliado pelo povo pouso-alegrense e de todo o Sul de Minas.