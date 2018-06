1.500 sacos pretos em ato contra a violência A Praia de Copacabana, zona sul do Rio, amanheceu ontem com cerca de 1.500 sacos pretos sobre montes de areia, simbolizando corpos de vítimas da violência no Rio. O protesto foi organizado pelo movimento Rio de Paz. A idéia era mostrar à classe média como moradores de bairros pobres se deparam com cadáveres cobertos por sacos em seu dia-a-dia.