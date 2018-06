16 de agosto de 1907

(Belo Horizonte) Foi inaugurado o Instituto Histórico, sob a presidência do sr. João Pinheiro. (Pará) Com grande brilhantismo foi inaugurado o serviço de bondes electricos nesta capital. (Pará) A população desta capital regosija-se pela data de hoje, em que se commemora o anniversario da declaração do Pará adherindo á independência nacional. (Itapira) A Sociedade Incorporadora constituiu o Banco de Custeio Rural de Itapira. Está sendo construído em Buenos Aires um hotel destinado a funccionar dia e noite.