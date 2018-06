16 de fevereiro de 1908 (Rio) O novo mercado da praia de D. Manuel abriu hoje com 152 casas de negócios. O interior do mercado apresenta um magnífico aspecto, achando-se algumas casas caprichosamente ornamentadas. (Belém) Noticias de Alcobaça dizem que o estado sanitário alli é desolador. Mais de dois terços dos trabalhadores de uma ferrovia em construcção acham-se atacados de febres. (Ceará) A bordo do vapor Ceará, deu-se um caso de febre amarela. O doente, de nacionalidade portugueza, vinha do Pará, com passagem de terceira classe.