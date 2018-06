16 de fevereiro de 1909

(Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, recebeu um telegramma do representante da Great Southern Brasil Railway, communicando a inauguração dos trabalhos da primeira secção do prolongamento da estrada de ferro de Itaqui a São Borja. (Roma) Annunciam os jornaes que o conhecido aeronauta americano Wilbury Wright iniciará no próximo mez de março, na Campina Romana, as experiências contratadas com a sociedade aeronáutica italiana para ensinar dois officiaes indicados pela mesma a pilotear a sua aeronave.