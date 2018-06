16 de julho de 1908

(Buenos-Aires) Partiu para Santiago o deputado Gelderen que vae solicitar a aministia para os revolucionários de 1907. (Buenos-Aires) Foi constituida uma commissão para receber os foot-ballers argentinos de regresso do brasil. (Palermo) No vulcão do Etna declarou-se hontem violentissima erupção, caindo sobre as immediações uma espessa chuva de cinzas. (Lima) Os senadores e deputados revolucionarios que se acham presos pediram para serem postos em liberdade. (Bahia) A variola está grassando nesta capital.