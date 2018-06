16 de julho de 1909

(Porto Alegre) Hontem foram festivamente inauguradas a rêde de exgottos, luz electrica e agua na casa de correcção. (Roma) Entre as varias deliberações, tomadas hontem pelo conselho de ministros, há a que obriga as companhias de navegação a segurar a vida dos emigrantes contra os sinistros marítimos, durante a travessia do porto de partida ao do destino. (Cravinhos) Já foi iniciada recentemente a construcção do edifício destinado à Santa Casa de Misericordia. Os trabalhos prosseguem com a máxima actividade.