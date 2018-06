16 de março de 1909

(Santos) Desde 1 de janeiro foram entrados neste porto 5.948 immigrantes de várias nacionalidades. (Santos) Foi feita a experiência da luz electrica em S. Vicente, devendo ser inaugurada a illuminação da cidade no próximo sabbado. (Ouro Fino) Realisou-se, no salão do Eden Club, uma reunião da grande commissão eleita para promover festa ao sr. senador Bueno Brandão, actualmente na presidência do Estado, por occasião de seu regresso a esta cidade, logo que passar o governo de Estado ao presidente eleito, dr. Wenceslau Braz.