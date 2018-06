16 lombadas eletrônicas já funcionam na zona leste Dezesseis lombadas eletrônicas, de 51 previstas para uma região que vai do extremo da zona leste até o centro da capital, começaram a funcionar ontem. O prazo para que todos estivessem instalados termina no dia 5, mas a Secretaria Municipal de Transportes já admite que não atingirá a meta. As lombadas eletrônicas são identificáveis pelos totens que indicam a velocidade do veículo quando ele se aproxima. Assim como os radares, podem multar. Os novos equipamentos estão instalados nas Avenidas Amador Bueno da Veiga (Vila Matilde) e Barão de Alagoas (Itaim Paulista); nas Ruas Olho D?Água do Borges (Cangaíba), Itinguçu (Penha), (Itaim Paulista), Sabbado D?Angelo (Itaquera) e Luís Mateus (Guaianases); e na Estrada Dom João Nery (Vila Curuçá). A empresa responsável por instalar os 51 radares até o dia 5, segundo a administração, está sofrendo processo de punição pelo atraso. A cidade tem hoje cem desses equipamentos. A gestão Kassab (DEM) levou de 2005 até o último dia 22 de julho para concluir a licitação que vai aumentar o número para 153.