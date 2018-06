17 de abril de 1908

(Rio) Hoje, devido á intervenção da policia, evitou-se que se declarassem novamente em greve os operarios da Companhia de Gaz. A cidade está perfeitamente illuminada, tanto no centro como nos arrabaldes. (Coritiba) A esta capital tem chegado até agora cerca de mil trabalhadores que se destinam aos serviços de construcção do leito da Estrada de Ferro de São Paulo a Rio Grande. (Nova York) O sr. Wathin, commissario de emigração neste porto, declarou que continúa no inquérito sobre a exploração dos immigrantes italianos no Estado da Carolina do Sul.