17 de abril de 1909

(Jahú) Dentro de poucos dias será assignado o contrato para o calçamento da cidade. Reina contentamento geral pelo grande melhoramento. (Rio) O sr. Affono Penna chegará de Petropolis no dia 21 do corrnte para inaugurar as novas obras de abastecimento de água desta capital provinda dos rios Xerem e Mantiqueira. (Bahia) Continua activamente a propaganda em todo o interior deste estado a favor da candidatura do sr. marechal Hermes da Fonseca para ocupar o cargo de presidente da Republica.